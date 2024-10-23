ads
الأربعاء 23 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تعرف على قرار قاضي المعارضات بشأن ضبط تاجر خردة بتهمة السرقة بالمعصرة

المتهم
المتهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، حبس صاحب مخزن خردة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة أعمدة إنارة وكابلات ضغط عالي بمنطقة المعصرة، جنوب محافظة القاهرة.

ونجحت قوة أمنية بقيادة المقدم إسلام بكر، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة في ضبط (صاحب مخزن خردة) بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزته (5 أعمدة إنارة مقطعة إلي أجزاء - كمية من كابلات الضغط العالى - لمبة تقطيع واسطوانة غاز- مركبة تروسيكل)، وبمواجهته اعترف بقيامه بسرقة المضبوطات من أحد الطرق بقصد تقطيعها وبيعها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

اسطوانة غاز بمنطقة المعصرة حبس صاحب مخزن جدد قاضي المعارضات ضبط صاحب مخزن شرطة المعصرة محكمة حلوان