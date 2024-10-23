تعرف على قرار قاضي المعارضات بشأن ضبط تاجر خردة بتهمة السرقة بالمعصرة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، حبس صاحب مخزن خردة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة أعمدة إنارة وكابلات ضغط عالي بمنطقة المعصرة، جنوب محافظة القاهرة.

ونجحت قوة أمنية بقيادة المقدم إسلام بكر، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة في ضبط (صاحب مخزن خردة) بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزته (5 أعمدة إنارة مقطعة إلي أجزاء - كمية من كابلات الضغط العالى - لمبة تقطيع واسطوانة غاز- مركبة تروسيكل)، وبمواجهته اعترف بقيامه بسرقة المضبوطات من أحد الطرق بقصد تقطيعها وبيعها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.