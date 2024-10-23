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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على عامل قتل ابنة زوجته في المقطم

أرشيفية
أرشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عامل عذب ابنة زوجته البالغة من العمر 6 سنوات، حتى الموت بمنطقة المقطم، كما تم ضبط الأم بتهمة مساعدة المتهم علي ارتكاب الجريمة.

تلقى قسم شرطة المقطم، من المستشفى العام، إشارة مفادها استقبال طفلة تُدعى "مها"، 6 سنوات، جثة هامدة، ويظهر على جسدها آثار تعذيب.

وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج والدة الضحية بالإشتراك مع والدتها، وأمكن القبض عليهما.

وتجري الأجهزة الأمنية مناقشة للمتهمين لكشف ملابسات الواقعة وأسبابها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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