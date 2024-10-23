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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلان في غارة للاحتلال على غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استشهد ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفلان ووالدتهما، وأُصيب ستة آخرون بجروح، جراء غارة صاروخية إسرائيلية استهدفت منزل عائلة حلاوة في منطقة الزرقا شمال مدينة غزة، فجر اليوم الأربعاء، وتم نقل الجرحى والشهداء إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وفي سياق متصل، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على أحياء مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، تزامنًا مع قصف مدفعي مكثف استهدف مناطق مأهولة بالسكان، مما أدى إلى تدمير عدد من المنازل وترويع المدنيين.

ويأتي هذا التصعيد ضمن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، حيث بلغت حصيلة الشهداء حتى الآن 42،718 مواطنًا، وأُصيب 100،282 آخرون، في حصيلة غير نهائية مع وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

فلسطين غزة غارة إسرائيلية