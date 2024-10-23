بعد نجاح حفلي الأوبرا.. هاني فرحات يلتقي تامر عاشور في كواليس حفله الجديد 

فاجأ المطرب تامر عاشور جمهور حفله الذي أقيم، مساء أمس الثلاثاء، بأحد الفنادق بدعوة المايسترو هاني فرحات.

وخلال الحفل قدم تامر باقة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور، وقدم المايسترو هاني فرحات وقال أنه مفاجأة الحفل ليتلقى تحية من الجمهور الحضور، مشيرا إلى علاقة الصداقة القوية التي تجمعهما، كما أكد على أنهما يستعدان لتقديم عدد من الحفلات خلال الفترة المقبلة سويا.

يشار إلى أن دار الأوبرا المصرية تعاقدت على تقديم حفل يوم الجمعة الماضي، مع تامر عاشور ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، ثم تعاقدت معه على تقديم حفل ثان في اليوم التالي مباشرة وجاء الحفلان بقيادة المايسترو هاني فرحات.

