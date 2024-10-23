الناتو: القيادة الخاصة بتنسيق المساعدات لأوكرانيا تبدأ العمل مع نهاية العام

أعلن الأمين العام لحلف الناتو مارك روته أن قيادة الحلف الخاصة بتنسيق المساعدات لأوكرانيا قد تبدأ العمل في مدينة فيسبادن الألمانية مع نهاية العام الجاري.

وقال روته خلال مؤتمر صحفي في إستونيا، يوم الثلاثاء، إن "هذا القرار بشأن إنشاء القيادة في فيسبادن تم اتخاذه خلال القمة في واشنطن".

وأضاف أنه "في الوقت الراهن تعمل هيئاتنا على إنشاء هذه القيادة، وهي لم تتشكل بعد".

وتابع: "الآن نعول على أن تبدأ القيادة بعملها بشكل كامل مع نهاية العام".

يذكر أن القيادة الجديدة التي تقرر إنشاؤها خلال قمة حلف الناتو في واشنطن في يوليو الماضي، ستؤسس في قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية، تقع في مدينة فيسبادن بجنوب ألمانيا.