الأمم المتحدة تشيد بقمة "بريكس" في روسيا

قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ردا على المنتقدين من نظام كييف لزيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى قازان لحضور قمة "بريكس".

وأكد حق أن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يشير إلى أهمية "بريكس" لعمل المنظمة العالمية.

وأصدرت وزارة الخارجية الأوكرانية في وقت سابق بيانا انتقدت فيه الأمين العام للأمم المتحدة لقراره الذهاب إلى قمة "بريكس" والامتناع عن المشاركة في المؤتمر الخاص بأوكرانيا. ووصفت الوزارة الأوكرانية اختيار غوتيريش بأنه "خاطئ" و"لا يفضي إلى السلام" و"يقوض سمعة الأمم المتحدة".

وذكر المسؤول الأممي: "سيحضر الأمين العام قمة "بريكس" كما فعل من قبل في جنوب أفريقيا، وكما يفعل كجزء من الممارسة المعتادة من خلال حضور اجتماعات المنظمات مع عدد كبير من الدول الأعضاء المهمة، مثل مجموعة السبع ومجموعة العشرين.

وأشار حق إلى أن "بريكس" "له أهمية كبيرة لعمل الأمم المتحدة"، لأن المنظمة تمثل حوالي نصف سكان العالم.

وتعقد قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول في قازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر، و"بريكس" هي رابطة مشتركة بين الدول تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا.

وتتولى روسيا منصب رئيس المنظمة منذ الأول من يناير 2024.

ومنذ بداية عام 2024، انضمت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى منظومة "بريكس".

وتنعقد رئاسة روسيا لمجموعة "بريكس" تحت شعار تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين.