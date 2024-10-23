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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

برلماني أوروبي يصف قرار تخصيص الموارد لمساعدة أوكرانيا من الأصول الروسية بـ"السرقة"

النائب البولندي في
النائب البولندي في البرلمان الأوروبي غجيغوج براون
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وصف النائب البولندي في البرلمان الأوروبي غجيغوج براون، قرار الاتحاد الأوروبي تخصيص الموارد لمساعدة أوكرانيا من الأصول الروسية المجمدة بأنه "سرقة".

ونقل موقع "غازيتا" الإعلامي البولندي عن النائب قوله إن "هذا مثل الاعتداء على بنك. وأنتم تتصرفون بالأموال التي ليس تابعة لكم، وأنا لا أريد المشاركة في ذلك".

وأضاف: "عندما نفتح هذا الباب وسنكون في الوضع حيث نصرف أموال الآخرين، ما سيكون الخطوة التالية؟".

وجاء ذلك خلال الدورة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، يوم الثلاثاء، حيث أيد البرلمان بغالبية الأصوات قرار المفوضية الأوروبية تقديم قرض بحجم 35 مليارد يورو لأوكرانيا.

ومن المقرر أن يتم سداد القرض على حساب العائدات على الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي في إطار العقوبات التي فرضتها بروكسل على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

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