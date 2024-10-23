واشنطن: لا نعارض تعاون دول مع "بريكس"

أعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تعارض تعاون دول أخرى مع مجموعة "بريكس".

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل خلال مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء: "نعتقد أن كافة الدول ذات سيادة ومن حقها أن تختار بنفسها الدول والتجمعات التي تريد التعاون معها".

وأضاف أن واشنطن تعتزم توسيع التعاون مع بعض الأعضاء في "بريكس"، وخصوصا البرازيل والهند وجنوب إفريقيا.

وبشأن العلاقات مع الصين، أشار باتيل إلى ضرورة "إدارة المنافسة بشكل مسؤول".

وفي معرض حديثه عن روسيا، قال المتحدث: "سنواصل التصدي لعدوانها وسنحيط الدول الأخرى علما بأن العمل كالمعتاد مع روسيا لم يعد ممكنا".

ويأتي ذلك على خلفية قمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية.

وكانت "بريكس" تضم كلا من روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا. واعتبارا من عام 2024 انضمت إليها مصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة. كما تم توجيه الدعوة للسعودية والأرجنتين للانضمام إلى "بريكس". وأعربت دول أخرى، بما فيها تركيا عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة.