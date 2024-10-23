ads
الأربعاء 23 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن: لا نعارض تعاون دول مع "بريكس"

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تعارض تعاون دول أخرى مع مجموعة "بريكس".

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل خلال مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء: "نعتقد أن كافة الدول ذات سيادة ومن حقها أن تختار بنفسها الدول والتجمعات التي تريد التعاون معها".

وأضاف أن واشنطن تعتزم توسيع التعاون مع بعض الأعضاء في "بريكس"، وخصوصا البرازيل والهند وجنوب إفريقيا.

وبشأن العلاقات مع الصين، أشار باتيل إلى ضرورة "إدارة المنافسة بشكل مسؤول".

وفي معرض حديثه عن روسيا، قال المتحدث: "سنواصل التصدي لعدوانها وسنحيط الدول الأخرى علما بأن العمل كالمعتاد مع روسيا لم يعد ممكنا".

ويأتي ذلك على خلفية قمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية.

وكانت "بريكس" تضم كلا من روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا. واعتبارا من عام 2024 انضمت إليها مصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة. كما تم توجيه الدعوة للسعودية والأرجنتين للانضمام إلى "بريكس". وأعربت دول أخرى، بما فيها تركيا عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة.

واشنطن دول بريكس