اليوم.. منظمة الأغذية وسفارة النرويج ينظمان ورشة لإطلاق مشروع تحسين الوضع بالمنيا

تنظم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ووزارة التضامن الاجتماعي وسفارة النرويج في مصر، اليوم الأربعاء، ورشة العمل التأسيسية لإطلاق مشروع تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمن الغذائي وتمكين المجتمعات الريفية الضعيفة في محافظة المنيا

حيث تقام الورشة بحضور - د. عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي المكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا والقائم بأعمال ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في جمهورية مصر العربية وهيلدا كليمستدال، سفيرة النرويج بالقاهرة ومرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والمنسق الوطني للمشروع وكبار المسؤولين بمحافظة المنيا

