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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب يكشف من سرّب وثائق أمريكية سرية حول خطط إسرائيل لمهاجمة إيران

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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قال الرئيس السابق دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، خلال اجتماع مع قادة الأعمال اللاتينيين إن "عدوا من الداخل" سرب معلومات استخباراتية أمريكية سرية للغاية حول خطط إسرائيل لمهاجمة إيران.

وقال ترامب في مائدة مستديرة مع قادة الأعمال اللاتينيين في دورال بولاية فلوريدا: "حدث شيء سيء اليوم، ربما سمعتم.. الآن لا تغطي الصحافة الأمر كثيرا، وهو أمر لا يصدق، ربما وزارة الدفاع لدينا أو شخص ما، على أي حال، تم تسريب الخطة العسكرية بأكملها لإيران".

وأضاف: "الخطط العسكرية التي لديهم على أعلى مستوى تم تسريبها، معلومات سرية للغاية تم تسريبها من قبل شخص ما، ليس لديهم أي فكرة عمن فعل ذلك.. هل يمكنك أن تتخيل أنك تخوض حربا ولديك أمريكيون، كارلوس، هل يمكنك أن تتخيل أي شيء من هذا القبيل؟ هل سمعت هذا؟". وكارلوس الذي أشار إليه ترامب هو عضو مجلس النواب عن ولاية فلوريدا كارلوس جيمينيز.

وأوضح ترامب، قائلا: "لقد سربوا كل المعلومات حول الطريقة التي ستقاتل بها إسرائيل وكيف وأين ستذهب. شخص ما، من فعل ذلك؟ هل يمكنك أن تتخيل شخصا يفعل ذلك؟ هذا هو العدو، أعتقد أنه ربما يكون العدو من الداخل، كما أتحدث عنه، لدينا عدو من الداخل، يكرهون الحديث عنه".

وأفادت شبكة "سي إن إن" أن المعلومات الاستخباراتية التي تم تسريبها تم تصنيفها على أنها "سرية للغاية"، وكانت مخصصة لاطلاع أقرب حلفاء الولايات المتحدة فقط، وهي أستراليا وكندا ونيوزيلاندا وبريطانيا.

دونالد ترامب سر ب وثائق أمريكية سرية خطط إسرائيل مهاجمة إيران