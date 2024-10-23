مادورو: "بريكس" تحولت إلى مركز العالم الجديد المتعدد الأقطاب

الأربعاء 23/أكتوبر/2024 - 01:44 ص

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن مجموعة "بريكس" تحولت إلى "مركز للعالم الجديد المتعدد الأقطاب".

وقال مادورو للصحفيين، أمس الثلاثاء: "وصلنا لنتقاسم أملنا في عالم بدون الاستعمار والهيمنة والإمبريالية. وقد تحولت مجموعة "بريكس" إلى مركز للعالم الجديد المتعدد الأقطاب والجيوسياسة الجديدة والدبلوماسية والسلام".

ووصف مادورو قمة "بريكس" في قازان بأنها "حدث تاريخي"، وأعرب عن أمله في الحديث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعماء الدول الأخرى.

وأدلى نيكولاس مادورو بتصريحاته بعد وصوله إلى قازان مساء الثلاثاء، للمشاركة في قمة مجموعة "بريكس" التي ستستمر من 22 إلى 24 أكتوبر.