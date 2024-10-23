أسعار العملات اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024

استقرت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، استقراراً ملحوظاً وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي ، فى البنك المركزي المصري نحو 48.62 جنيه للشراء و 48.76 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 52.65 جنيه للشراء و 52.79 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 63.09 جنيه للشراء و 63.26 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار الكندى، مقابل الجنيه المصري ، نحو 35.255 جنيه للشراء، و35.157 جنيه للبيع.

أما الدولار الاسترالى فسجل حوالي 32.592 جنيه للشراء ، مقابل 32.499 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر صرف الفرنك السويسرى ، بداية اليوم في البنك المركزي المصري نحو 56.325 جنيه للشراء، و 56.167 جنيه للبيع.

وسجل الكرون السويدى في البنك المركزي المصري نحو 4.627 جنيه شراء 4.614 جنيه بيع

بينما سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 32.23 جنيه للشراء و 32.32 جنيه للبيع.

فيما سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.82 جنيه للشراء و 6.84 جنيه للبيع .

وعن سعر صرف العملات العربية ، في البنك المركزي المصري بداية اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 ، فسيطرت عليها حالة من الهدوء والثبات .

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.94 جنيه للشراء و 12.98 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 158.68 جنيه للشراء و159.16 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري ، عند نحو 13.23 جنيه للشراء و13.27 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال العمانى ، مقابل الجنيه المصري بداية اليوم ، نحو 126.667 جنيه للشراء ، مقابل 126.31 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الريال القطرى في البنك المركزي المصري ، نحو 13.377 جنيه للشراء ، و 13.334 جنيه للبيع.

وجاء متوسط سعر صرف الدينار الأردنى ، في البنك المركزي المصري ليسجل نحو 68.871 جنيه للشراء، و68.492 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار البحريني ، بداية اليوم نحو 129.338 جنيه للشراء، مقابل 128.973 جنيه للبيع.