اليوم.. العرض الخاص لفيلم «المخفي» لـ عمرو عبد الجليل 

يُقام، اليوم الأربعاء، العرض الخاص لفيلم "المخفي"، بحضور صناعه في أحد سينمات منطقة السادس من أكتوبر، ليبدأ طرحه بالسينمات في نفس اليوم.

أحداث فيلم "المخفي"

تدور أحداث فيلم "المخفى" حول شاب تخرج حديثا ويسعى لدخول مجال العمل، ولكن بسبب خجله الشديد يصدق كل ما يقال له، مما يجعله يقع فى سلسلة من المشاكل نتيجة لتعامله بصدق وحسن النية مع كل من يقابله وهو ما يتم تناوله بشكل كوميدي فى مواقف تحدث معه فى العمل ومع حبيبته وأهله وأصدقائه، ومع ذلك يستمر فى مواجهة الحياة بعفوية وصدق مفرط، مما يزيد من المشاكل التي يقابلها ويجعله يتعرض للخداع بشكل أكبر.

فيلم المخفي

فيلم المخفي بطولة عمرو عبد الجليل، أحمد سلطان، محمود حافظ، محمد محمود، بدرية طلبة، ريهام الشنواني، ريم المصري، محمد محسن، المطرب الشعبي ريشا كوستا وآخرين، قصة وسيناريو وحوار أحمد عبدالله وإخراج محمد الشورى.

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