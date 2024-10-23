دوللي شاهين تطرح برومو أغنية «أنا الحاجة الحلوة».. فيديو

طرحت المطربة اللبنانية دوللي شاهين، برومو أغنيتها الجديدة "أنا الحاجة الحلوة" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب؛ تمهيدا لطرحها على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة.

فيديو كليب أغنية "أنا الحاجة الحلوة"، تحت إدارة المخرج مؤمن يوسف، ومدير التصوير مصطفى أحمد، وهي من كلمات السيد علي، وألحان أحمد يوسف، توزيع طارق حسيب، إشراف فني موسيقي أحمد عبد العزيز.

دوللي شاهين طرحت مؤخرا أغنية "دوللي ست البنات" وهي من كلمات أحمد الشاعر وألحان مادو فتحي، وتوزيع أحمد عبد العزيز.

ويقول مطلع أغنية دوللي ست البنات:

أنا اسمي دولي وحلوة كلي

ياما قالوا عني أنا الجامدة

بسكوته طعمه وجمالها نعمه

بسبوسه قشطه على مانجه

انا حلويات ست البنات

انا ترندات ملكة جيلي

دا في الأساطير حكوا عني كتير

تغرق تتوه في تفاصيلي..





