وزير الكهرباء: رصد 50 مليار جنيه لإقامة شبكة كهرباء مشروع مصر الزراعي

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتورة محمود عصمت أنه تم رصد مبلغ 50 مليار جنيه لعمل شبكة كهرباء لمشروع مصر الزراعي بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر تعمل عليه الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقدرة تصل إلي 7 جيجا وات، يحتاح المشروع منها 2 جيجا وات علي أن يتم استخدام الفائض في المشروعات المستقبلية.

وقال وزير الكهرباء والطاقة- في مؤتمر صحفي عقده اليوم /السبت/ مع الصحفيين بمبني الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة - إن سيناء لها حصة حالية من الدعم والتطوير خاصة مع زيادة عدد المشروعات الصناعية هناك، مشيرا إلى أنه سيتم ربطها مع شبكة الربط مع الجانب السعودي بالإضافة إلي تدعيم الشبكة داخل سيناء.

وأوضح وزير الكهرباء أن هناك تنسيقا مع وزارة البترول للتنسيق بشأن الاستراتيجية العامة للطاقة خلال الفترة (2030-2040)، وإضافة طاقات متجددة علي الشبكة الكهربائية، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلي الوصول بنسبة 42% من إنتاج الكهرباء من طاقات متجددة.

وقال عصمت "إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مؤخرا تم التطرق إلى مشروع الربط الكهربائي مع الجانب السعودي" مشيرا إلى أنه بحلول الصيف المقبل سيتم بداية الربط بقدرة جيجا ونصف وات علي أن تصل في نهاية الربط إلي 3 (جيجا وات).

وأكد عصمت على أهمية تعزيز قطاع الطاقات المتجددة في مصر، مشيرًا إلى وجود بعض التحديات التي تعيق التقدم في هذا المجال.

وفيما يتعلق بالتحديات، أشار الوزير إلى أن هناك فقدان للطاقة الناتج عن المعدات والمحولات القديمة، بالإضافة إلى ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، مؤكدًا أن هناك حملة جارية لرصد هذه المخالفات ووقف السرقات بشكل فعال.

وأعرب الوزير عن التزام الوزارة بتحسين أداء المحطات الكهربائية وتطويرها بشكل مستمر، موضحًا أن هذه الخطوات تأتي في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة في مصر.

وأضاف وزير الكهرباء أن هناك إجراءات يجري اتخاذها للتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة المنظومة بوجه عام بعيدا عن تدخل العنصر البشري لا سيما في التعامل مع المخالفات وتحرير المحاضر والمحاسبة وتركيب العدادات وغيرها لتحسين الخدمة المقدمه للمواطنين.

وتابع الدكتور محمود عصمت مجريات تركيب العدادات الكودية على مدار الفترة الماضية والتى بلغت 304 ألف عداد تم تركيبها، والكيفية التى يتم من خلالها تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات ومباحث الكهرباء وضرورة حوكمة تحرير المخالفات والمحاضر والالتزام بالنموذج الموحد الذى تم إعداده لضمان تحصيل المستحقات ومنع التكرار، وبلغ إجمالي عدد المحاضر الذى تم تحريرها خلال شهر سبتمبر 383 الف محضر سرقة كهرباء بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 235 مليون كيلوات وبقيمة مالية 1،221 مليار جنيه، وكذلك مراجعة الإجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة ولجان المتابعة والتفتيش، واستخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراه والمباعة والمستهلكة من جانب المشتركين، بالاضافة الى مجريات تنفيذ خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية لخفض الفقد الفنى وتحسين معدلات أداء الشركات

اكد الدكتور محمود عصمت ان الوزارة وشركاتها التابعة تعمل حاليا على كافة المسارات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات الغير قانونية من خلال العدادات الكودية وفرق الضبطية القضائية والتفتيش والمتابعة الفنية لمنع الظاهرة التى ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية،