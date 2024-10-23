قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة حلحول

الأربعاء 23/أكتوبر/2024 - 12:34 ص

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليل، بلدة حلحول شمال الخليل.

وذكرت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة، وتجولت في عدة أحياء وشوارع، ودارت مواجهات بيت قوات الاحتلال والمواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.



ومساء أمس الثلاثاء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة إذنا، غرب الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ونصبت حاجزا عسكريا في منطقة خلة اللبيد، وأوقفت المواطنين ودققت في بطاقاتهم.

وتواصل قوات الاحتلال منذ نحو شهرين اقتحامها للبلدة بشكل يومي، ولا تزال تغلق مدخلها الرئيس، وتمنع الأهالي من الخروج منها عبر الطرق الترابية الفرعية.