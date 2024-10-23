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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

نائب الرئاسي الليبي يبحث مع مسؤولة أممية التطورات السياسية في ليبيا

عبدالله اللافي النائب
عبدالله اللافي النائب بالمجلس الرئاسي الليبي
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بحث عبدالله اللافي النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، خلال لقائه، أمس الثلاثاء، مع ستيفاني خوري نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، آخر التطورات السياسية في ليبيا.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية /وال/ أن اللافي شدد خلال اللقاء، على ضرورة وجود مسار سياسي واضح في المرحلة القادمة، لإنهاء حالة الجمود في العملية السياسية، لتمهيد الطريق لإجراء الاستحقاقات الانتخابية.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات ملف المصالحة الوطنية الليبية، وأهمية التعاون مع البعثة الأممية في تعزيز مسار المصالحة والعدالة الانتقالية، وتذليل أي صعوبات أمام عقد المؤتمر الجامع للأطراف الليبية.

عبدالله اللافي النائب بالمجلس الرئاسي الليبي ستيفاني خوري نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ليبيا