«السيدة العجوز» تسقط أمام شتوتجارت بهدف قاتل من بلال توريه في دوري الأبطال

تلقى فريق يوفنتوس الإيطالي هزيمة مفاجئة أمام شتوتجارت الألماني بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقائق الأخيرة عن طريق اللاعب بلال توريه، الذي سجل هدف الفوز لصالح شتوتجارت، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

بهذه الهزيمة، توقفت سلسلة انتصارات يوفنتوس بعد فوزه في الجولتين السابقتين على آيندهوفن ولايبزيج، ليظل برصيد 6 نقاط ويواجه تحديات إضافية في سعيه للتأهل إلى الدور المقبل من البطولة الأوروبية.