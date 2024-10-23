ads
الأربعاء 23 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

«السيدة العجوز» تسقط أمام شتوتجارت بهدف قاتل من بلال توريه في دوري الأبطال

فرحة شتوتجارت
فرحة شتوتجارت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تلقى فريق يوفنتوس الإيطالي هزيمة مفاجئة أمام شتوتجارت الألماني بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقائق الأخيرة عن طريق اللاعب بلال توريه، الذي سجل هدف الفوز لصالح شتوتجارت، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

بهذه الهزيمة، توقفت سلسلة انتصارات يوفنتوس بعد فوزه في الجولتين السابقتين على آيندهوفن ولايبزيج، ليظل برصيد 6 نقاط ويواجه تحديات إضافية في سعيه للتأهل إلى الدور المقبل من البطولة الأوروبية.

شتوتجارت يوفنتوس الإيطالى الجولة الثالثة ثلاث نقاط أليانز ستاديوم