وزير الصحة الفلسطيني يعرب عن شكره لمصر على الدعم الكبير والتاريخي لدولة فلسطين

أعرب وزير الصحة الفلسطيني الدكتور ماجد أبو رمضان، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري على الدعم الكبير والتاريخي الذي توليه مصر لدولة فلسطين، وكذلك لدور القاهرة المحوري والرئيسي لوقف الحرب على الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك - وفقا لبيان صادر عن السفارة الفلسطينية أمس الثلاثاء خلال تفقد الوزير الفلسطيني، وسفير فلسطين بالقاهرة دياب اللوح، مركز التطعيم للطلبة الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة في المقر السابق لسفارة دولة فلسطين.

ووجه الوزير ماجد أبو رمضان الشكر كذلك للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، على استمرار تقديم كافة سبل الدعم الطبي للمرضى والجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون الخدمات الطبية في المستشفيات المصرية، وإطلاق حملة التطعيم للطلبة الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة.

ويتواجد وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان في القاهرة للمشاركة في فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، (PHDC'24)، في نسخته الثانية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور عدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة.