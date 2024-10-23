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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أرسنال يهزم شاختار بهدف عكسي ويواصل انتصاراته في دوري الأبطال

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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حقق فريق أرسنال الفوز على شاختار دونتسك الأوكراني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 29 بعد خطأ من ديمترو ريزنيك، حارس مرمى شاختار، الذي سجل بالخطأ في مرماه،بعد تسديدة مارتنيلي  ليمنح أرسنال التقدم الذي حافظ عليه حتى نهاية المباراة.

المباراة أقيمت على ملعب "الإمارات" في العاصمة الإنجليزية لندن، حيث واصل أرسنال نتائجه الإيجابية في البطولة، ليقترب خطوة أخرى نحو التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

الأدوار الإقصائية ابطال اوروبا الجولة الثالثة من دور المجموعات شاختار دونتسك ارسنال