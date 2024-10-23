ريمونتادا مثيرة من ريال مدريد على بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق ريال مدريد الإسباني ريمونتادا مثيرة على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بخماسية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

فاجئ بوروسيا دورتموند مضيفه ريال مدريد، وسيطر على مجريات اللعب في الشوط الأول، وتقدم عليه بثنائية دون رد.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند

افتتح دونيل مالين التسجيل في الدقيقة 30 من صناعة سيرو جيراسي، وأضاف جيمي جيتينز الهدف الثاني في الدقيقة 34 من صناعة مالين.

ورد الريال بمحاولات هجومية على مرمى دورتموند بعد الهدفين، حيث رفضت العارضة كرتين من رودريجو جوس وجود بيلينجهام في الدقيقة 37 في هجمة واحدة، لينتهي الشوط الأول بتقدم أسود الفيستفاليا على الملكي بنتيجة 2-0.

في الشوط الثاني، قلب ريال مدريد الطاولة على بوروسيا دورتموند بتسجيل 5 أهداف متتالية، ليعود من بعيد في لقاء مثير.

قلص المدافع أنطونيو روديجير الفارق بهدف أول في الدقيقة 60 برأسية من تمريرة من الفرنسي كيليان مبابي.

وأدرك البرازيلي فينيسيوس جونيور التعادل في الدقيقة 62، بعد تدخل من مبابي، قبل العودة إلى تقنية الفيديو لاحتساب الهدف.

ووضع لوكاس فاسكيز الميرينجي في المقدمة بهدف ثالث في الدقيقة 83 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعزز فينيسيوس تقدم الملكي بهدف رابع في الدقيقة 86 من صناعة جود بيلينجهام، ثم اختتم فينيسيوس الخماسية و«الهاتريك» في الدقيقة 90+3 بمراوغة رائعة.

بهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 6 نقاط، يحتل بها المركز السادس في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 6 نقاط تراجع بها إلى المرتبة الخامسة.