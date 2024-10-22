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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دورى الأبطال .. تعادل مثير بين باريس سان جيرمان وآيندهوفن

أشرف حكيمي
أشرف حكيمي
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انتهت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وآيندهوفن الهولندي بالتعادل الإيجابي 1-1، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

تقدم آيندهوفن في الشوط الأول بهدف سجله نوا لانج في الدقيقة 34 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لينهي الفريق الهولندي الشوط الأول متقدمًا.

في الشوط الثاني، تمكن باريس سان جيرمان من إدراك التعادل عن طريق النجم أشرف حكيمي ، الذي سجل في الدقيقة 55 ليمنح فريقه نقطة ثمينة في المباراة.

بهذا التعادل، يواصل الفريقان صراعهما على التأهل للأدوار الإقصائية في البطولة الأوروبية، مع تبقي جولات حاسمة في دور المجموعات.

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