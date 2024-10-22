منصور المحمدي يُعلن ترشحه لمنصب نائب رئيس اتحاد الطائرة بقائمة مخلوف

أعلن اللواء منصور المحمدي قراره بالترشح على منصب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، ضمن القائمة التي يترأسها عمرو مخلوف الذي أعلن ترشحه لمنصب رئيس الاتحاد، في الانتخابات المقرر إجرائها 6 ديسمبر المقبل.

يمتلك منصور المحمدي سيرة مميزة، حيث بدأ حياته الرياضية مع الكرة الطائرة لاعبًا ناشئًا بنادي إسكو، ثم لاعبًا بنادي اتحاد الشرطة الرياضي، وعلى الجانب الإداري تولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة (2022-2024)، وتولى من قبل منصب رئيس منطقة القاهرة للكرة الطائرة، وعضو اللجنة العليا للمدربين، ومدير إدارة الرياضة باتحاد الشرطة الرياضي، ومساعد المدير العام لقطاع الرياضة باتحاد الشرطة الرياضي، ومساعد المدير العام للرياضة بنادى الزهور، والعديد من الخبرات الأخرى على الجانبين الفني والإداري.

انطلق ماراثون الانتخابات في الاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية المقبلة 2024 - 2028، وبدأ عدد من الاتحادات إعلان تلقى طلبات الترشح لعضوية مجالس الإدارات والتي تقام بنظام الفردي أو القائمة المغلقة وفق اللوائح الخاصة بكل اتحاد رياضي.