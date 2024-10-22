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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأزمة الروسية الأوكرانية.. السيسي يؤكد لبوتين موقف مصر الداعي للحلول الدبلوماسية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تطرقت المباحثات بين الرئيسين السيسي وبوتين إلى عدد من القضايا الدولية الملحة، من بينها الأزمة الروسية الأوكرانية، وأكد الرئيس موقف مصر الداعي للحلول الدبلوماسية والتسويات السياسية للأزمات من خلال الحوار، على النحو الذي يحفظ السلم والأمن الدوليين، ويصون مقدرات الشعوب

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة تجمع البريكس بمدينة قازان الروسية، وعقد الرئيسان جلسة مباحثات موسعة، رحب خلالها الرئيس بوتين بزيارة الرئيس إلى روسيا، معرباً عن سعادته بالمشاركة الأولى لمصر كعضو بتجمع البريكس

وأكد بوتين أن انضمام مصر للتجمع يمثل إضافة لمسارات عمله، ويساهم في تعزيز دوره كمنصة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف بين الدول النامية.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي بوتين