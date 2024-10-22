الزمالك يعلن عن قرار عاجل.. ويؤكد: نُقدر الإمارات ونثق في جهات التحقيق

أصدر نادي الزمالك، مساء اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا حول الأحداث التي شهدتها مواجهة الفريق أمام بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري.

وأعرب النادي عن تقديره الكامل لدولة الإمارات العربية المتحدة وكافة الجهات المعنية بتنظيم كأس السوبر.

وقالت مصادر مطلعة، أن بيان نادي الزمالك جاء بناء على تعليمات من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فور وصوله إلى الإمارات، في محاولة لإنهاء أزمة ثلاثي فريق الزمالك.



وقال نص البيان:

يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب تقديره التام لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وكافة الجهات القائمة على تنظيم بطولة كأس السوبر المصري.

ويُثمن مجلس الإدارة كل الجهود الكريمة المبذولة من كافة الكوادر التي تعمل من أجل نجاح البطولة.

ويؤكد النادي أن سياسته تقوم على الالتزام غير المشروط بالقانون و قيم الروح الرياضية ورفض أي تجاوز أو خروج على القانون.

في هذا السياق تقرر تكليف الجهات المختصة بالنادي بفتح تحقيق موسع وعاجل حول الأحداث التي واكبت مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري، لاتخاذ قرارات تتفق مع مبادئ النادي.

ونؤكد على ثقتنا الكاملة في عدالة ونزاهة وحيادية جهات التحقيق.