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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع طفل أغلق على جسده باب مصعد كهربائي بكفر الشيخ

بمنطقة تقسيم 2 بعاصمة المحافظة

اللواء إيهاب عطية
اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ
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لقي طفل في الخامسة من عمره مصرعه ، بمدينة كفرالشيخ ، بعد أن أُغلق باب مصعد كهربائي على جسده ، فلم يتحمل وسقط صريعاً بداخله ، ليتحول مكان الحادث لحالة من الصراخ لإنقاذه ، بعد أن تم نقله لمستشفى كفرالشيخ العام ، لكن تبين وفاته.

كان اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ ، قد تلقي إخطار من اللواء خيري نصار مدير إدارة البحث الجنائي ، يفيد بوجود بلاغ من قسم أول شرطة كفرالشيخ ، بوجود حادث داخل مصعد كهربائي ، بأحد الأبراج السكنية ، بمنطقة تقسيم 2 بمدينة كفرالشيخ عاصمة المحافظة .

على الفور انتقلت قوة من قسم أول كفرالشيخ ، لمكان البلاغ ، حيث تبين أن الطفل ، م أ م - 5 سنوات ، كان يستقل المصعد في أحد الأبراج السكنية ، حيث ضغط الباب علي جسده بقوة مما أدى إلى وفاته .

تم نقل الطفل لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام ، تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

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