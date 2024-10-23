لطيفة تتألق في ختام الليلة العمانية وسط حضور جماهيري كبير.. صور

أحيت النجمة لطيفة حفل الليلة العمانية على هامش مهرجان الموسيقى العربية، حيث أبدعت لطيفة في تقديم فقرتها الغنائية الاستثنائية التي ظهرت فيها كضيف شرف برفقة الموسيقار العماني خالد محمد البوسعيدي، وقدمت خلالها أغنيتين.

وتفاعل الحضور مع لطيفة والأغاني المميزة التي قدمتها بأداء مبهر، وسط حضور كامل العدد، وأشاد بها الجميع لتألقها على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، إذ قدمت أغاني "أشوفك"، و"الدفا"، كما فاجأت الجمهور بإرتداء الزي العماني لأول مرة على المسرح تكريما للشعب العماني.

وسافرت لطيفة إلى دبي صباح اليوم لإحياء حفل غنائي ضخم هناك، كما تجهز لعدة مفاجآت فنية ستعلن عنها قريبا.

يشار إلى أن آخر ألبومات النجمة لطيفة "مفيش ممنوع" تخطى 60 مليون مشاهدة على القناة الرسمية لها بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، ويواصل الألبوم حصد المزيد من المشاهدات، وهو ما أهلها للحصول على جائزة أفضل ألبوم لعام 2024 في الديرجيست.