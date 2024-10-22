اتفاق مصري روسي على خفض التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط

شهد لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي تباحث الرئيسين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، حيث تم الاتفاق على الأهمية القصوى لخفض التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط في ظل ما يحمله الصراع بالمنطقة من تداعيات سلبية إقليمياً ودولياً، على الإقليم فقط.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة تجمع البريكس بمدينة قازان الروسية، وعقد الرئيسان جلسة مباحثات موسعة، رحب خلالها الرئيس بوتين بزيارة الرئيس إلى روسيا، معرباً عن سعادته بالمشاركة الأولى لمصر كعضو بتجمع البريكس.

وأكد أن انضمام مصر للتجمع يمثل إضافة لمسارات عمله، ويسهم في تعزيز دوره كمنصة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف بين الدول النامية.