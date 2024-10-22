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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اتفاق مصري روسي على خفض التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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شهد لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي تباحث الرئيسين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، حيث تم الاتفاق على الأهمية القصوى لخفض التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط في ظل ما يحمله الصراع بالمنطقة من تداعيات سلبية إقليمياً ودولياً، على الإقليم فقط.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة تجمع البريكس بمدينة قازان الروسية، وعقد الرئيسان جلسة مباحثات موسعة، رحب خلالها الرئيس بوتين بزيارة الرئيس إلى روسيا، معرباً عن سعادته بالمشاركة الأولى لمصر كعضو بتجمع البريكس.

وأكد أن انضمام مصر للتجمع يمثل إضافة لمسارات عمله، ويسهم في تعزيز دوره كمنصة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف بين الدول النامية.

الرئيس السيسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس عبد الفتاح السيسي