أمانة الاستثمار المركزية بـ"مستقبل وطن" تعقد أولى اجتماعاتها لمناقشة خطة عملها

عقدت أمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة الدكتور سمير صبرى اليوم، اجتماعها التنظيمي الأول بعد استحداثها وإعلان تشكيلها رسميا، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المستقبلية، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب الأمانة، في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.

وأكد الدكتور سمير صبري، أن الفترة القادمة، ستشهد مناقشة العديد من المقترحات لزيادة الاستثمار، خاصة في ظل حرص القيادة السياسية على تعزيز خطط التنمية في البلاد، وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي.

علي هامش الاجتماع، أهدي أعضاء هيئة مكتب أمانة الاستثمار المركزية، درع تكريم للدكتور سمير صبري أمين، لجهوده المخلصة والمتميز ونشاطه في العمل الحزبي خلال الفترة الماضية.

شهد الاجتماع، نقاشا وتفاعلا كبيرا بين الحضور بشأن آليات العمل في الفترة المقبلة، وعدد من القضايا المرتبطة، بالإضافة إلى استعراض عدد من الأفكار والرؤى التي تلبي طموحات واحتياجات المواطن المصري.