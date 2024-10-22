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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال يعلن تصفية هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله

رئيس المجلس التنفيذي
رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، هاشم صفي الدين
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، تصفية هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، وذلك خلال غارات استهدفت الضاحية الجنوبية من بيروت، عاصمة لبنان، قبل بضعة أسابيع.

جاء هذا الإعلان عبر المتحدث الرسمي باسم الجيش للإعلام العربي، متزامنًا مع تقارير صحفية أفادت بالعثور على جثمان صفي الدين إلى جانب عدد من الضحايا الآخرين.

التصريحات أكدت أن الهجوم الذي أسفر عن مقتل صفي الدين كان جزءًا من عمليات عسكرية إسرائيلية استهدفت مواقع مرتبطة بحزب الله في الضاحية الجنوبية، وهي المنطقة التي تُعتبر من معاقل الحزب الرئيسية في العاصمة اللبنانية.

الاحتلال الإسرائيلي هاشم صفي الدين حزب الله بيروت