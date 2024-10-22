اللقاء الأول لمسئولي وأعضاء فرح وعطاء بالقاهرة

أقيم اللقاء الأول لمسؤولي وأعضاء فرح وعطاء بالقاهرة اليوم، بنادي الفرح، وذلك بمقره، بحدائق القبة.

وقالت مادلين فرنسيس، المنسقة الإعلامية لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية، إن اللقاء عقد تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق.

شارك في اليوم الأب باسكوالي، راعي كنيسة الملاك ميخائيل، بحدائق القبة، والأب جورج جميل، راعي كنيسة عذراء السجود، بشبرا، ومرشد فرح وعطاء.

كما شارك بعض مسؤولي الأسرة المركزية لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية: الأخت ماري يونان، والأخ مجدي حنا، بالإضافة إلى مسؤولي، وأعضاء فرح وعطاء، من مختلف كنائس القاهرة.

بدأ اليوم بتلاوة أسرار المسبحة الوردية، والترانيم الروحية، أعقبها تأمل كتابي في إنجيل القديس متى، والمسابقات المختلفة.

تضمن اليوم محاضرة طبية ألقاها الدكتور نادر وديع بعنوان "المناعة الطبيعية للإنسان"، كما قدم الدكتور مينا زكي محاضرة طبية أخرى حول "آلام الرقبة وكيفية الوقاية منها".

كما تضمن اليوم الأوقات الحرة، والفقرات الترفيهية، والأشغال اليدوية، وغيرها من الفقرات المتنوعة