لطيفة تبدع في ختام الليلة العمانية على هامش مهرجان الموسيقى العربية

ختمت النجمة لطيفة حفل الليلة العمانية على هامش مهرجان الموسيقى العربية، وأبدعت لطيفة في تقديم فقرتها الغنائية الاستثنائية والتي ظهرت فيها كضيف شرف برفقة الموسيقار العماني (خالد محمد البوسعيدي) وقدمت خلالها أغنيتين.

تفاعل الحضور مع لطيفة والأغاني المميزة التي قدمتها بأداء مبهر، وسط حضور كامل العدد، وأشاد بها الجميع لتألقها على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، إذ قدمت أغاني "أشوفك"، و"الدفا"، كما فاجأت الجمهور بإرتداء الزي العماني لأول مره على المسرح تكريما للشعب العماني.

سافرت لطيفة إلى دبي صباح اليوم لإحياء حفل غنائي ضخم هناك، كما تجهز لعدة مفاجآت فنية تجهز لها وتعلن عنها قريبا.

الجدير بالذكر أن آخر ألبومات النجمة لطيفة "مفيش ممنوع" تخطى 60 مليون مشاهدة على القناة الرسمية لها بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، ويواصل الألبوم حصد المزيد من المشاهدات.