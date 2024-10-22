بوروسيا دورتموند يباغت ريال مدريد بثنائية في الشوط الأول

باغت فريق بوروسيا دورتموند الألماني، مضيفه ريال مدريد الإسباني بثنائية دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

فاجئ بوروسيا دورتموند نظيره ريال مدريد، وسيطر على مجريات اللعب، حتى نجح في تسجيل هدفين في أقل من 5 دقائق.

مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند

افتتح دونيل مالين التسجيل في الدقيقة 30 من صناعة سيرو جيراسي، وأضاف جيمي جيتينز الهدف الثاني في الدقيقة 34 من صناعة مالين.

ورد الريال بمحاولات هجومية على مرمى دورتموند بعد الهدفين، حيث رفضت العارضة كرتين من رودريجو جوس وجود بيلينجهام في الدقيقة 37 في هجمة واحدة، لينتهي الشوط الأول بتقدم أسود الفيستفاليا على الملكي بنتيجة 2-0.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الانتصار على بوروسيا دورتموند؛ من أجل تعديل مركزه في ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، لا سيما بعد خسارته من ليل الفرنسي في الجولة الماضية.

يحتل ريال مدريد المركز السابع عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، بينما يأتي بوروسيا دورتموند على الصدارة بـ6 نقاط.