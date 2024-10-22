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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

7 شهداء جراء قصف الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين في بيت لاهيا شمال غزة

عدد من الشهداء في
عدد من الشهداء في غزة
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استشهد سبعة فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر فلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن مدفعية الاحتلال قصفت مدرسة زيد بن حارثة التي تؤوي نازحين في بيت لاهيا، ما أدى لاستشهاد سبعة مواطنين وإصابة آخرين.

ويواصل الاحتلال لليوم الثامن عشر على التوالي، حصار شمال قطاع غزة، وتدمير وقصف المنازل، ومنع إدخال المواد الغذائية، وإجبار المواطنين على النزوح قسرا.

من ناحية أخرى، استشهد فلسطيني، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن طفلا أصيب أثناء انسحاب قوات الاحتلال من المدينة.

كانت قوات خاصة إسرائيلية، اقتحمت البلدة القديمة من مدينة نابلس، وسط إطلاق القنابل الدخانية، واعتقلت شابا، فيما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى البلدة القديمة.

بيت لاهيا غزة النزوح