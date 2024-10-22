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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بوتين: مصر تمثل ثلث إجمالي حجم التجارة الروسية مع إفريقيا

الرئيس الروسي بوتين
الرئيس الروسي بوتين
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قال الرئيس الروسي  فلاديمير بوتين  نحن نمضي قدما بوتيرة ثابتة في المجال التجاري والاقتصادي حيث تمثل مصر ما يقرب من ثلث إجمالي حجم التجارة الروسية مع إفريقيا

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث عقدت جلسة مباحثات أكد الرئيس السيسي خلالها عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع روسيا في مختلف المجالات معربا عن تقدير مصر للدعم الروسي.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى روسيا الاتحادية، للمشاركة في قمة تجمع دول "بريكس"، المنعقدة بمدينة "قازان"، وهي القمة التي تشهد - للمرة الأولى - مشاركة مصر كعضو في التجمع، منذ انضمامها رسمياً له مطلع العام الجاري

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس سوف يستعرض خلال أعمال القمة رؤية مصر ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دولياً وإقليمياً، وخاصة سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف والإسهام في التصدي للتحديات المركبة التي يشهدها العالم سياسياً واقتصادياً، وكذا إصلاح الهيكل المالي العالمي لتحقيق التوازن المأمول، لاسيما ما يتعلق بتعزيز صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، في ضوء تنامي التأثيرات السلبية للصراعات والأزمات الدولية على مسيرة التنمية بالدول النامية، وسوف تتطرق كذلك مداخلات الرئيس إلى قضايا تغير المناخ، وسبل دعم التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك بين دول التجمع.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس سوف يوضح موقف مصر الثابت بشأن التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وجهود مصر الدؤوبة والمكثفة للتهدئة ومنع توسع دائرة الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية، بما يشكله ذلك من خطورة بالغة على مقدرات شعوب المنطقة، وعلى السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس عبد الفتاح السيسي بوتين