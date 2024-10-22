إلهام شاهين توجه رسالة بعد "حفل الليلة العمانية" بمهرجان الموسيقى العربية

حضر نجوم الفن المصري الفنانة إلهام شاهين ويسرا وليلي علوي حفل الليلة العمانية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ ٣٢، بدار الأوبرا المصرية.

رسالة الفنانة إلهام شاهين

ونشرت الفنانة إلهام شاهين علي صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة لها مع الحضور من النجوم لتشارك به جمهورها.

منشور الفنانة إلهام شاهين

وعلقت على الصورة "ليله عمانيه رائعه بدار الأوبرا المصريه بحضور معالى سفير سلطنة عمان عبد الله الرحبي، و معالى وزير الثقافه المصرى الدكتور أحمد فؤاد هنو و الدكتوره لميا زايد رئيسة الأوبرا".

وتابعت الفنانة إلهام شاهين منشورها "وحضر الحفل مجموعة من السفراء العرب منهم سفيرة البحرين و سفراء المغرب و تونس إستمتعنا بالمطربين الرائعين و الفرقه الموسيقيه بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد، شكرا للفنان الموسيقار العمانى الكبير خالد البوسعيدى على مجهوداته فى هذا الحفل الرائع ،شرفتونا فى مصر إخوة عزاز علينا".

أحيا حفل الليلة العمانية الفنانة لطيفة، والفنانة جنات والفنانة ريهام عبد الحكيم، بقيادة المايسترو امير عبدالمجيد وسط تفاعل كبير من الجمهور علي باقة من أجمل أغاني مطربي الحفل.