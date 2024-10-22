«بدرالدين» تشارك بخمسة أوراق بحثية في مؤتمر الموك 2024

بناء على توصيات وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة العامة للبترول بضرورة العمل على فتح آفاق جديدة للتكامل بين الإدارات الفنية المتعددة من مهندسين وجيولوجيين وكميائيين لإعداد وتنفيذ الخطط الناجحة فى كل شركة.

عرضت شركة بدر الدين خمسة أوراق بحثية متعددة المجالات والأهداف تحت إشراف السيد المهندس اشرف عبد الجواد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسيد الدكتور يحيى حنفى مدير عام العمليات والسيد الجيولوجى شريف شرويد مساعد رئيس الشركة للإستكشاف المهندس اشرف عبد الستار مدير عام هندسة البترول.

حيث قدمت الورقة الأولى تحت عنوان ( رؤية جديدة لمنظومة حفر ومتابعة العمليات فى الآبار الجديدة ) والورقة الثانية بعنوان ( نموذج ثلاثى الأبعاد متكامل لصور خزان ابورواش (ج) الكربونية المتحولة لصخور الدولوميت والمتاثرة بالشقوق) بإعداد من الدكتور محمد الباجورى مدير عام مساعد التقييم وخدمات جيولوجيا التنمية . أما الورقة الثالثة فقد قامت باعدادها المهندسة حنان على سلامه مدير إدارة بالإدارة العامة للاستكشاف تحت عنوان (النتائج المذهلة لحقل نياج وتأثيرها فى احتمالات الهيدروكاربون وترتيب المكامن البترولية ) والورقة الرابعة فقد قدمت تحت عنوان ( دراسة شاملة لمنع تسريب الاسفلتين فى مراحل المضخة الغاطسة اثناء الإنتاج والتى قام باعدادها المهندس هيثم نبيل محمد . أما الورقة الخامسة والاخيرة فقد ناقشت إمكانية استخدام الكربونات فى عصر الجوراسى كأداة افتتاحية جديدة فى حقول الابيض لتنويع المحفظة الإستكشافية حيث تمت بمشاركة كلا من الجيولوجى احمد طه سعودى مدير إدارة الاستراجافيا والجيولوجى علاء ابو مصطفى مدير إدارة بالاستكشاف.

وجاء ذلك من الحرص الدائم من إدارة الشركة على مواكبة كل التطورات والمتابعة الدائمة لكل فكرة تساهم فى تقدم ونجاح المنظومة فى قطاع البترول

