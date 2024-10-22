بتروجيت يدعم صفوفه بناشئ الأهلي السابق في صققة انتقال حر

أعلن نادي بتروجيت العائد لدوري “Nile” رسميًا عن إتمام صفقة انتقال إسلام عبدالله، ناشئ الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر تمتد لمدة ثلاث سنوات، وذلك في إطار جهود النادي لتعزيز صفوف الفريق استعدادًا لمنافسات الدوري الممتاز.

التعاقد مع عبدالله جاء بعد جلسة جمعت اللاعب بمسؤولي بتروجيت، بحضور المدير الفني السيد عيد، الذي أبدى إعجابه بقدرات اللاعب واعتبره إضافة قوية للفريق. وقد تم الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالعقد، ليوقع اللاعب على عقد انضمامه للفريق لمدة ثلاث مواسم.

من جانبه، أكد مسؤولو بتروجيت أن إسلام عبدالله سينضم إلى تدريبات الفريق اليوم، استعدادًا لبداية الدوري الممتاز. ويأمل الجهاز الفني في دمج اللاعب سريعًا مع الفريق للاستفادة من مهاراته ومساهمته في تحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم الجديد.