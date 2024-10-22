الأنبا باسيليوس يلتقي خدام التربية الدينية بكنيسة القديسة تريزا بالحواصلية

تفقد اليوم الأنبا باسيليوس مطران المنيا للكاثوليك تفقد اجتماعات خدام التربية الدينية - الكشافة - الشمامسة والتحضير للمناولة الاحتفالية؛ وذلك بكنيسة القديسة تريزا بالحواصلية كان فى استقباله الأب أنجليوس منير راعي الكنيسة.

حيث أجرى الأنبا باسيليوس حوارًا أبويًا مع كل خدام الاجتماعات والأنشطة مستعمًا لكل الآراء والمقترحات والمعوقات من قبل الحاضرين .

وأعطى الأنبا باسيليوس كلمة تشجيعية لهم عن أهمية الصلاة وقراءة الكتاب المقدّس يوميا، وخلق أفكار جديدة مع استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لجذب مخدوميهم، ومؤكدا لهم أهمّية المشاركة في معهد التربية الدينية بالإيبارشية متمنيا للجميع خدمة مباركة مثمرة .

وأعطى الأنبا باسيليوس توجيهاته و توصياته و وضع روئ و اليات لتنظيم أمور الخدمة للعمل بها الفترة المقبلة .

وجدير بالذكر تأتى هذه الزيارة في إطار اهتمام، وحرص الأنبا باسيليوس متابعة كل كل الأجتماعات والأنشطة في كل كنائس الإيبارشية.