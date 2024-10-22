صور.. وكيل «زراعة الفيوم» يتابع آخر التطورات في صرف الأسمدة

عقد المهندس أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والمهندس حسين القرملاوى، مدير عام إدارة التعاون، اجتماعًا بحضور مديري الإدارات التعاون والمشتركة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة، حيث تناول الاجتماع مناقشة مايخص توافر الأسمدة للمزارعين في الجمعيات.

ومن جانبه نوه وكيل"زراعة الفيوم" على توجيهات وزير الزراعة ومحافظ الفيوم عن الإهتمام والعمل على التدقيق في حصر الحيازات، مشيرا إلى أنه جاري العمل على إعداد خطط تطوير ومتابعة للعمل والمراقبة المشدده علي انظمة التابلت والحصر علي الطبيعه بمعلومات صحيحة، لتقديمها للقيادة السياسية للمساهمة في صنع القرارات، طبقًا للواقع.

وأضاف خلال الاجتماع إلى أنه يجب توافر الأسمدة في كل جمعيه، وحصر الكميات المتوفره حاليا للاستعداد للموسم الشتوى وتجنب العديد من المشاكل التي تواجههم في صرف الأسمدة.

وأكد"دياب"على ضرورة توفير الاسمدة وصرفها للمزارعين المستحقين لها وعدم التلاعب في عملية الصرف بأي شكل .



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