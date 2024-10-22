اختل توازنه.. مصرع عامل سقط من أعلى الطريق الدائري بالجيزة

لقي عامل مصرعه اليوم إثر سقوطه من أعلى الطريق الدائري عقب اختلال توازنه أثناء محاولته العبور من الطريق البطيء إلي الطريق السريع بدائرة قسم شرطة الجيزة.

تلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط عامل من أعلي الطريق الدائري بدائرة القسم

بالإنتقال والفحـــص تبين أنه أثناء محاولة عامل العبور من الطريق البطيء إلي الطريق السريع اختل توازنه وسقط متوفيا، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.