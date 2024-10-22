غزل المحلة يستضيف طنطا استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في الدوري الممتاز

يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، بقيادة المدير الفني أحمد عيد عبد الملك، نظيره طنطا في مباراة ودية غدًا الأربعاء على استاد غزل المحلة، وذلك في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد والمواجهة المرتقبة أمام الإسماعيلي في افتتاح مباريات الدوري الممتاز.

يسعى الجهاز الفني بقيادة أحمد عيد إلى تحقيق الاستفادة القصوى من هذه المباراة الودية أمام طنطا، من خلال الوقوف على مدى جاهزية اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

أحمد عيد عبد الملك يجهز غزل المحلة للدوري بمواجهة طنطا

كما يهدف أحمد عيد عبدالملك إلى تطبيق الخطط التكتيكية مع غزل المحلة، التي يعتزم الاعتماد عليها في الموسم الجديد.

ويعود غزل المحلة إلى دوري الأضواء بعد غياب موسم واحد، حيث هبط إلى دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي.

وبذل زعيم الفلاحين جهودًا كبيرة خلال فترة الإعداد، حيث أقام 6 معسكرات خارجية في مدن مختلفة، وخاض 13 مباراة ودية، وذلك بهدف الوصول إلى أعلى درجة من الجاهزية قبل انطلاق الدوري.

وتعتبر مباراة غزل المحلة وطنطا فرصة مهمة للجهاز الفني لتقييم أداء اللاعبين الجدد الذين انضموا للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، والتأكد من اندماجهم مع باقي اللاعبين.