"احتفالاً بنصر أكتوبر".. جامعة الأقصر تنظم فعاليات متنوعة لاستقبال الطلاب بالعام الجديد

نظمت جامعة الأقصر، برعاية الدكتورة صابرين عبدالجليل، القائم بأعمال رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، حفل انتصارات أكتوبر المجيدة، واستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد، بقصر ثقافة الأقصر، وذلك ضمن فعاليات متنوعة أقامتها احتفالاً بالمناسبتين.

حضر الحفل، كلاً من الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، والدكتور محمد رسلان نائب رئيس جامعة طيبة، والعميد عمرو محمد مالك، المستشار العسكرى لمحافظة الأقصر، والعقيد محمد جمال، مسؤول التواصل العسكري للجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وبحضور الشاعر حسين القباحي، مدير بيت الشعر، والنائب محمد عطا الله عضو مجلس الشيوخ، ومسؤولي فرع ثقافة الأقصر.

رحبت الدكتورة صابرين عبدالجليل، بكافة الحضور، مؤكدة أن هذه الاحتفالات تواكب ذكرى النصر الذي تحقق على يد الجنود المصريين؛ والذي يعكس مدى قوة وإرادة المصري، وأوصت الطلاب الجدد بالالتزام والانضباط، وتحقيق التنافس الهادف فيما بينهم، وذلك في أجواء أكاديمية تسودها الشفافية التامة، موجهة الشكر لأسرة طلاب من أجل مصر؛ على حسن تنظيم الحفل، ومشاركتهم الفعالة في كافة مناسبات الجامعة.

كما هنأت الدكتورة صابرين عبدالجليل، الحضور بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدة أن حرب أكتوبر ستظل رمزًا لصمود وجسارة الشعب المصري وصلابة قواته المسلحة،

واشارت إلى أن حرب أكتوبر تعد نقطة تحول فى تاريخنا المعاصر ورمزًا لشموخ مصر وعزتها وصلابتها موجهة التحية والتقدير لكل رجال وقادة ورموز العسكرية المصرية، حيث نجحت القوات المسلحة المصرية في تحقيق آمال المصريين وكانت عند حسن ظنهم من خلال تحقيق هذا النصر العظيم في 1973، وتمكن الجنود المصريين من تحطيم أسطورة الجيش الذي لا يُقهر، تحت أقدام المقاتل المصري؛ محققين نصرًا عظيمًا تتوارثه الأجيال.

وأضافت رئيس الجامعة: سيظل نصر أكتوبر علامة فارقة في التاريخ الحديث ويؤكد بقوة على قدرة الشعب المصري على التصدي لكل المخاطر، ومجابهة كافة التحديات؛ مهنئة القوات المسلحة المصرية بهذه المناسبة الوطنية، داعية أن يحفظ الله مصر في أمن وأمان.

في ختام كلمتها؛ شددت على أهمية الأنشطة الطلابية، وحثت الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية باعتبارها أحد مصادر بناء شخصية الطالب وصقلها، لاسيما في مرحلة مابعد التخرج وتنمية مسار شخصيته في سوق العمل.

تخلل الحفل تقديم عروض فنية لمواهب الجامعة؛ كما تم عرض فيلم قصير عن الأنشطة الطلابية بكليات جامعة الأقصر.

كلية التربية تحتفل بالعام الدراسي الجديد وذكرى انتصارات أكتوبر

في نفس السياق، شهدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، احتفالية كلية التربية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور وليد محمد عبد الله، عميد كلية التربية، بمشاركة وتنظيم أسرة طلاب من أجل مصر.

أقيم الحفل، بحضور العقيد محمد جمال مسؤول الاتصال العسكري بالجامعة، والدكتور أسامة محمد أبوالنصر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمد عبدالله عميد كلية العلوم، والدكتور مايكل زكي وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رمضان القلماوي، وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورصلاح شعبان، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسن تهامي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممدوح كامل حساني، والدكتورة شفاء حسين، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب.

بدأت مراسم الاحتفال بعزف السلام الوطني، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبه كلمة الدكتور وليد محمد عبد الله، عميد الكلية؛ رحب خلالها بكافة الحضور؛ مهنئًا طلاب الكلية بالعام الدراسي الجديد، وذكرى انتصارات أكتوبر، وأكد حرص الكلية على تقديم كافة سبل الدعم للنهوض بها، وتسخير إمكانات الكلية لصالح الطلاب باعتبارهم يمثلون الدفعة الذهبية للكلية؛ موجهًا الطلاب بأهمية المشاركة بالأنشطة الطلابية لصقل شخصياتهم.

تخلل فعاليات الحفل، تقديم فقرات فنية عروض التنورة، أعقبها تقديم بعض الأغاني الوطنية من فرقة كورال مارمرقس، ثم فقرة الإنشاد الديني للمنشد المتميز محمد عباس، واختتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة، والعمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالكلية والطلاب وطلاب أسرة من أجل مصر.

جامعة الأقصر تنظم ندوة تثقيفية عن انتصارات أكتوبر

كما نظمت جامعة الأقصر، ندوة تثقيفية عن انتصارات أكتوبر، في قاعة كلية الطب، في إطار احتفالات الجامعة بالأعياد والمناسبات الوطنية، واهتمام الجماعة بتسليط الضوء على الدروس المستفادة من نصر أكتوبر العظيم ودور القوات المسلحة ، الذي أعاد للوطن أرضه وكرامته بفضل عزيمة وإصرار رجال الجيش المصري.

حاضر في الندوة العقيد محمد جمال، مسئول التواصل العسكري للجامعة، والدكتور محمد شحات عميد كلية الطب، والوكلاء وعدد من أعضاء هيئة التدريس ووفد من طلاب كليات الجامعة.

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