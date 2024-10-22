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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انتشال جثة شاب عثر عليها طافية على النيل بالوراق

أرشيفيه
أرشيفيه
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انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة جثة غريق عثر عليها طافية بمياه النيل بدائرة قسم شرطة الوراق.

تلقي المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة غريق بمياه النيل بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة ونقلها إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة اللازمة الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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