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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. من أجل إصلاح الهيكل المالي العالمي.. السيسي في روسيا للمشاركة بقمة تجمع دول بريكس

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 23 أكتوبر 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

من أجل إصلاح الهيكل المالي العالمي.. السيسي في روسيا للمشاركة بقمة تجمع دول بريكس
مع استمرار العدوان الإسرائيلي.. بلينكن في جولة بالمنطقة لوقف إطلاق النار بغزة ولبنان
وزير الجيوش الفرنسي يحذر من اندلاع حرب أهلية في لبنان
"استهداف قاعدة بحرية".. غارات إسرائيلية بالطائرات الحربية والمسيرات على بيروت
عبد الرحيم علي يكشف في حوار مع أحمد الطاهري: أسرار ومستقبل الصراع في المنطقة
الصين تبدأ مناورات.. بالذخيرة الحية قرب تايوان
طهران تحمل واشنطن المسئولية الكاملة عن الهجوم الإسرائيلي المرتقب
اغتيال مسئول التحويالت المالية لحزب الله داخل سوريا

السيسي روسيا بريكس غزة لبنان بيروت عبد الرحيم علي تايوان بلينكن