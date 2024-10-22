غرق طفل في ترعة الستين بالعياط

لقي طفل مصرعه غرقا اليوم داخل ترعة الستين بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طفل في مياه ترعة الستين بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء لهو طفل 7 سنوات ونزوله الترعة للاستحمام جرفته المياه، ولم يتمكن من الخروج لعدم إجادته السباحة، جرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.