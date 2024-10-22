دوري أبطال أوروبا.. موناكو يواصل العروض القوية ويهزم النجم الأحمر برباعية

حقق فريق موناكو الفرنسي، فوزًا ساحقًا على ضيفه النجم الأحمر الصربي بخماسية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد لويس الثاني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

انتهى الشوط الأول بتقدم موناكو على النجم الأحمر بهدفين مقابل هدف، قبل أن يسجل لاعبوه 3 أهداف في الشوط الثاني.

سجل أهداف موناكو كل من تاكومي مينامينو الذي سجل هدفين في الدقيقتين 20 و70، وبريل إمبولو في الدقيقة 45+4، وويلفريد سينجو في الدقيقة 56، قبل أن يختتم ماجنيس أكليوش الخماسية في الدقيقة 90+6، بينما سجل هدف النجم الأحمر الوحيد شريف ندياي من ركلة جزاء في الدقيقة 27.

بهذا الفوز، رفع موناكو رصيده إلى 7 نقاط من 3 مباريات، ليتصدر جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا مؤقتًا، بينما تجمد رصيد النجم الأحمر بلا نقاط في المركز الـ36 والأخير.

بداية قوية لفريق موناكو هذا الموسم

يأتي هذا الفوز بعد بداية قوية لفريق موناكو في الموسم الحالي، حيث يحتل صدارة الدوري الفرنسي "ليج 1" مشاركة مع باريس سان جيرمان، كما حقق فوزًا مفاجئًا على برشلونة في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.