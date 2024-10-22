دورة تدريبية للأئمة بـ«أوقاف الفيوم» بالتعاون مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري

عقدت، اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية لـ25 إماما من الأئمة المتميزين بمديرية أوقاف الفيوم للحديث عن: " نعمة الماء وكيفية المحافظة عليها"، وذلك بتوجيهات من وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري، وبرعاية كريمة من الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وبحضور كل من : فضيلة الشيخ فتحي عبد الفتاح مسؤول الإرشاد الديني بالمديرية نائبا عن وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، والمهندس عبد المنعم سفينة رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، والمهندس محمد مختار مدير عام التوجيه المائي والري، والمهندس محمد جمعة مدير عام التوعية بشركة المياه والصرف الصحي بالفيوم،في إطار الدور التثقيفي والتنويري والمجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية، وبالتعاون مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري، وذلك في إطار الدور التثقيفي والتنويري والمجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية،وبالتعاون مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري.

وخلال اللقاء أكد الشيخ فتحي عبد الفتاح مسؤول الإرشاد الديني بالمديرية أن لمديرية أوقاف الفيوم دورا أصيلا ومحوريا في الحملة القومية للمحافظة على المياه والموارد المائية،من خلال حديث السادة الأئمة عن نعمة المياه وضرورة المحافظة عليها .

وأبدى استعداد مديرية أوقاف الفيوم للمشاركة في هذه الحملة من خلال عدد من المحاضرات، مع توجيه الدعوة إلى كبار العلماء والرموز الدينية الكبيرة ممن لهم تأثير وشعبية واسعة بأوقاف الفيوم،مع إذاعة ونشر هذه اللقاءات والمحاضرات على الموقع الرسمي لها.

كما وجه بسرعة الاستزادة والتكثيف من الندوات والخطب التي تغطي هذه القضية بكل أبعادها، وجعلها حاضرة طوال الوقت في أذهان الناس، مع التركيز على مخاطبة المزارع والفلاح بما يشد انتباهه ويرشده إلى افضل ممارسة في استخدامه للمياه .

من جانبه .. أشار المهندس عبدالمنعم سفينة رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لما تقوم به أجهزة وزارة الموارد المائية والري من مجهودات فى مجال توعية المواطنين بتحديات المياه الناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية، ودعوة المواطنين للقيام بدورهم فى ترشيد إستخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث بالتكامل مع مجهودات الوزارة الضخمة المبذولة فى هذا المجال، مشددا على أهمية تكامل مجهودات الدولة مع مجهودات المواطنين فى الحفاظ على المياه .

وأشار إلى مدى حرصه على التواصل مع كافة الجهات مثل مديرية أوقاف الفيوم ؛لأن أئمة وعلماء الأوقاف عليهم دور بارز في توصيل المعلومات الخاصة بملف المياه للمواطنين بإستخدام افكار مبسطة تصل بسهولة لأذهان المستمعين فى خطب يوم الجمعة والندوات والمناسبات الدينية المختلفة، خاصة فى ظل انتشار ائمة المساجد فى كافة ربوع الجمهورية وتواصلهم الدائم مع المواطنين وما يحظى به الائمة من احترام وتقدير كبير من كافة المواطنين.

inbound6998642588968491633

inbound5989993639485323664

inbound2749797777411063082

inbound55869782039541369

inbound2195348636849513956

inbound3159504714632939456