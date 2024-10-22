مصرع عامل بجرعة مخدرات زائدة في أوسيم

لقي عامل مصرعه إثر تناوله جرعة زائدة من المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة عامل بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.

بالفحص تبين العثور على جثة بجوارها سرنجة بداخلها مواد مخدرة، ورجحت التحريات أن جرعة زائدة سبب الوفاة وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.