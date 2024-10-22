ميلان يحقق أول انتصاراته في دوري أبطال أوروبا باكتساح كلوب بروج

اكتسح فريق ميلان الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء، ضيفه كلوب بروج البلجيكي بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأ ميلان المباراة بقوة، وهدد مرمى كلوب بروج بأكثر من كرة، حتى أنهى الشوط الأول من اللقاء متقدمًا بهدف للا شيء.

قص الأمريكي كريستيان بوليسيتش شريط أهداف المباراة في الدقيقة 34 من ركلة ركنية، لتسقط الكرة خلف حارس كلوب بروج في شباكه، ليتقدم ميلان بهذا الهدف.

وشهدت شوط اللقاء الأول حالة طرد، حيث أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب كلوب بروج رافائيل أونيديكا بعد العودة لتقنية الـVAR، وذلك في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، نجح كلوب بروج في تسجيل هدف التعادل بـ10 لاعبين، وذلك عن طريق كيرياني ساب في الدقيقة 51.

وأعاد تيجاني ريندرز ميلان للمقدمة من جديد بهدف ثان في الدقيقة 61، قبل أن يسجل الهدف الثاني له في المباراة والثالث للروسونيري في الدقيقة 71.

رقم قياسي في مباراة ميلان ضد كلوب بروج

وسجل الواعد فرانشيسكو كاماردا هدفًا في الدقيقة 88، لكن ألغاه الحكم بداعي التسلل، ليصبح أصغر لاعب إيطالي في التاريخ يشارك في دوري أبطال أوروبا بعد دخوله في مباراة ميلان وكلوب بروج بديلًا (16 سنة و226 يومًا)، كما إنه بات أصغر لاعب يشارك في كأس ذات الأذنين مع ميلان في التاريخ.

وبهذا الفوز، حقق ميلان أول انتصاراته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد خسارتين متتاليتين من ليفربول الإنجليزي وباير ليفركوزن الألماني.

وبتلك النتيجة، قفز ميلان إلى المركز الـ18 في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، بينما تجمد رصيد كلوب بروج عند 3 نقاط في المركز الـ24.